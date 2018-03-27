У Росії заявили, що чутку про 300 загиблих у Кемерові поширив український пранкер

У слідчому комітеті Росії заявляють, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Про це повідомляється на сайті СК.

За версією відомства, Вольнов публікував відео у Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові з "метою дестабілізації ситуації в регіоні".

"Йдеться про телефонні дзвінки до медичних установ і державних органів особи, відомої в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював завідомо помилкову інформацію, вводив в оману родичів загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що дії Вольнова врахують в рамках розслідування кримінальної справи про загибель в ТЦ "Зимова вишня".

Сам Вольнов розповів РБК, що "є єдиним, хто говорить правду" про пожежу в Кемерові і "не боїться цього".

"Жодна офіційна російська структура не заслуговує на довіру", - вважає він.

За його твердженнями, він взяв цифру 300 з урахуванням аналізу кількості місць в кінозалах.

Запис телефонної розмови Вольнова, котрий представився співробітником МНС, був опублікований на сайті Youtube 25 березня.

У ньому він представився співробітником МНС і питав у працівників кемеровського моргу, чи є у них місця для "300 загиблих".

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих без вести, але їх кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби.