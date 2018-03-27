У Росії заявили, що чутку про 300 загиблих у Кемерові поширив український пранкер

У слідчому комітеті Росії заявляють, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Про це повідомляється на сайті СК.

За версією відомства, Вольнов публікував відео у Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові з "метою дестабілізації ситуації в регіоні".

"Йдеться про телефонні дзвінки до медичних установ і державних органів особи, відомої в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював завідомо помилкову інформацію, вводив в оману родичів загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що дії Вольнова врахують в рамках розслідування кримінальної справи про загибель в ТЦ "Зимова вишня".

Сам Вольнов розповів РБК, що "є єдиним, хто говорить правду" про пожежу в Кемерові і "не боїться цього".

"Жодна офіційна російська структура не заслуговує на довіру", - вважає він.

За його твердженнями, він взяв цифру 300 з урахуванням аналізу кількості місць в кінозалах.

Запис телефонної розмови Вольнова, котрий представився співробітником МНС, був опублікований на сайті Youtube 25 березня.

У ньому він представився співробітником МНС і питав у працівників кемеровського моргу, чи є у них місця для "300 загиблих".

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби.