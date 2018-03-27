У Росії заявили, що чутку про 300 загиблих у Кемерові поширив український пранкер
У слідчому комітеті Росії заявляють, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.
Про це повідомляється на сайті СК.
За версією відомства, Вольнов публікував відео у Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові з "метою дестабілізації ситуації в регіоні".
"Йдеться про телефонні дзвінки до медичних установ і державних органів особи, відомої в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював завідомо помилкову інформацію, вводив в оману родичів загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що дії Вольнова врахують в рамках розслідування кримінальної справи про загибель в ТЦ "Зимова вишня".
Сам Вольнов розповів РБК, що "є єдиним, хто говорить правду" про пожежу в Кемерові і "не боїться цього".
"Жодна офіційна російська структура не заслуговує на довіру", - вважає він.
За його твердженнями, він взяв цифру 300 з урахуванням аналізу кількості місць в кінозалах.
Запис телефонної розмови Вольнова, котрий представився співробітником МНС, був опублікований на сайті Youtube 25 березня.
У ньому він представився співробітником МНС і питав у працівників кемеровського моргу, чи є у них місця для "300 загиблих".
Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.
За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.
Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.
27 березня на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих.
Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.
Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби.