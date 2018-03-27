В России заявили, что слух о 300 погибших в Кемерове распространил украинский пранкер

В следственном комитете России заявляют, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Об этом сообщается на сайте СК.

По версии ведомства, Вольнов публиковал видео в Youtube с сообщениями о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".

"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственных органов лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действия Вольнова учтут в рамках расследования уголовного дела о гибели в ТЦ "Зимняя вишня".

Сам Вольнов рассказал РБК, что "является единственным, кто говорит правду" о пожаре в Кемерово и "не боится этого".

"Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия", - считает он.

По его утверждениям, он взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Запись телефонного разговора Вольнова, который представился сотрудником МЧС, была опубликована на сайте Youtube 25 марта.

В нем он представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура.