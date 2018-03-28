"Путіна - у відставку!": у Москві пройшла акція в пам'ять про загиблих у Кемерові

У Москві на Пушкінській площі пройшла стихійна акція пам’яті жертв пожежі в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що участь у акції взяли кілька тисяч людей.

Захід не був узгоджений з мерією міста, але влада пообіцяла не розганяти учасників.

Як повідомляє "Радіо Свобода", періодично люди починали скандувати "Путіна – у відставку", "Росія без Путіна", "Кемерово, ми з тобою", "Правду! Правду!" і "Вбивцям дітей не місце в Кремлі".

Водночас, як заявляють ініціатори, акція мала мовчазний характер. Учасники жалобного мітингу тримали невеликі плакати з написами "Кемерово 25.03.2018", "Не забудемо 25.03.2018", "Тулєєва у відставку" і "Хабарі вбивають дітей".

Учасники акції спорудили народний меморіал біля підніжжя пам’ятника Пушкіну.

Мітинг відвідав опозиційний політик Олексій Навальний разом зі своєю дружиною Юлією. Раніше він підтримав ідею провести жалобний захід.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їх кількість різниться.

У слідчому комітеті Росії заявляють, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби.