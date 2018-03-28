"Путина - в отставку!": В Москве прошла акция в память о погибших в Кемерове

В Москве на Пушкинской площади прошла стихийная акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что участие в акции приняли несколько тысяч человек.

Митинг не был согласован с мэрией города, но власть пообещала не разгонять участников.

Как сообщает "Радио Свобода", периодически люди начинали скандировать "Путина - в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".

В то же время, как заявляют инициаторы, акция имела молчаливый характер. Участники траурного митинга держали небольшие плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018", "Тулеева в отставку" и "Взятки убивают детей".

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину.

Митинг посетил оппозиционный политик Алексей Навальный вместе со своей женой Юлией. Ранее он поддержал идею провести траурное мероприятие.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

В следственном комитете России заявляют, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура.