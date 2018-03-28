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Військові США запобігли зіткнення з росіянами в Сирії

Середа, 28 березня 2018, 06:54

Війська США запобігли зіткнення з росіянами в Сирії, аналогічне тому інциденту, коли в результаті авіаудару Сполучених Штатів загинули російські найманці.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає DW.

"Російські елементи" пересувалися по лінії розмежування на схід від річки Євфрат - до тієї території, де сторони можуть проводити операції. Але вони підійшли занадто близько до позицій солдатів США", - розповів глава Пентагону.

Тоді голова Комітету начальників штабів ВС США генерал Джон Данфорт зв'язався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим у зв'язку з інцидентом, після чого росіяни відступили.

Інформагентство AFP з посиланням на свої джерела уточнює, що російські найманці пересувалися в районі Дейр-ез-Зора, щоб дізнатися про бойові позиції військ США.

Меттіс не розповів, коли саме відбувся цей інцидент, але 22 березня Пентагон випустив заяву про те, що Данфорт і Герасимов провели переговори щодо Сирії та низки інших питань.

Як повідомлялось, 7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.

У складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

Теми: СШАРосіяСирія
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