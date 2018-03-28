Военные США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии

Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара США погибли российские наемники.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает DW.

"Российские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции. Но они подошли слишком близко к позициям солдат США", - рассказал глава Пентагона.

Тогда глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Информагентство AFP со ссылкой на свои источники уточняет, что российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора, чтобы узнать боевые позиции войск США.

Мэттис не рассказал, когда именно произошел этот инцидент, но 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов.

Как сообщалось, 7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

В составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты", в которое входят почти 40 украинцев.