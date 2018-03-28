Военные США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии

8150 просмотров
Среда, 28 марта 2018, 06:54

Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара США погибли российские наемники.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает DW.

"Российские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции. Но они подошли слишком близко к позициям солдат США", - рассказал глава Пентагона.

Тогда глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Информагентство AFP со ссылкой на свои источники уточняет, что российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора, чтобы узнать боевые позиции войск США.

Мэттис не рассказал, когда именно произошел этот инцидент, но 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов.

Как сообщалось, 7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США,  и были полностью разбиты.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

В составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты", в которое входят почти 40 украинцев.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: США Росcия Сирия
powered by lun.ua
По теме
Мэттис назвал Путина ответственным за отравление Скрипаля 28 марта 2018, 05:59
Трамп продлил санкции против РФ за хакерские атаки 28 марта 2018, 04:44
Госдеп США отреагировал на заявление Лаврова о выдворении дипломатов РФ 28 марта 2018, 03:10
Все новости
Главные новости
Дипломатов РФ высылают уже 26 стран, будут выдворены 143 человека
АТО: Боевики провели 32 обстрела из минометов, пулеметов и гранатометов
Трамп продлил санкции против РФ за хакерские атаки
СМИ: Коломойский и Тарута устраивали фейковые слушания по поводу НБУ в подвале Капитолия
Все новости
другой город

Какой будет обновленная площадь Святого Теодора во Львове

афиша

9 событий недели, которые стоит посетить