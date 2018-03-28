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Парламент може розширити перелік об'єктів, куди заборонять доступ із зброєю

Середа, 28 березня 2018, 11:35

Верховна Рада планує розширити перелік об'єктів, куди буде заборонено приходити зі зброєю.

Про це заявила нардеп і представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі "112 Україна".

За її словами, до таких об'єктів планують віднести приміщення пошти, вокзали та інші "серйозні стратегічні об'єкти", куди буде заборонено приходити з власною зброєю для того, щоб не було влаштовано ніяких терористичних актів.

Вона зазначила, що зараз у будівлях держструктур проводяться перевірки у пошуках незаконно пронесеної зброї.

"Ходять хлопці з собаками і запитують, чи можна зайти до вас у кабінет, чи можна відкрити - відкриваю їм усі шухляди і тумбочки, вони дивляться, перевіряють, собака нюхає. Це нормальне явище, до цього треба ставитися дуже спокійно", - сказала Луценко.

Як відомо, 20 березня ,Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.  

За законопроект №8155 проголосували 263 народні депутати.

Відповідним документом вносяться зміни до закону про держохорону органів державної влади та посадових осіб.

Вноситься правка, що "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Раніше, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Сама Савченко на запитання журналістів про зброю відповіла ухильно.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Після цього нардепи висловили ініціативу щодо "роззброєння" народних обранців при відвідуванні Верховної Ради.

Україська правда
Теми: Верховна РадазаконодавствозброяЛуценко
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