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Парламент может расширить перечень объектов, куда запретят доступ с оружием

Среда, 28 марта 2018, 11:35

Верховная Рада планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено приходить с оружием.

Об этом заявила нардеп и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "112 Украина".

По ее словам, к таким объектам планируют отнести помещения почты, вокзалы и другие "серьезные стратегические объекты", куда будет запрещено приходить с собственным оружием для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов.

Она отметила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

"Ходят ребята с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно открыть - открываю им все ящики и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому надо относиться очень спокойно", - сказала Луценко

Как известно, Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через рамку металлоискателей.

За законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата.

Соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

Вносится правка, что "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".

Ранее, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

После этого нардепы выразили инициативу относительно "разоружения" народных избранников при посещении Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадазаконодательствооружиеЛуценко
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