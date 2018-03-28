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АТО буде йти паралельно з ООС до указу президента – Гуцуляк

Середа, 28 березня 2018, 13:17
АТО буде йти паралельно з ООС до указу президента – Гуцуляк

Антитерористична операція триватиме паралельно з операцією Об'єднаних сил до указу президента України про її закінчення.

Про це сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк після брифінгу у середу, відповідаючи на запитання щодо вживання терміну АТО.

"Наразі АТО буде йти паралельно з майбутньою операцією Об'єднаних сил. Рішення про закінчення антитерористичної операції буде одразу ж з підписання президентом Петром Порошенком відповідного указу. Наразі такого указу немає", – пояснив полковник.  

"Зараз триває формування сил, призначено командувача Об'єднаних сил – генерал-лейтенанта Сергія Наєва – тож триває формування цих загонів", – додав Гуцуляк.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

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Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТООб'єднані сили на Донбасі
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