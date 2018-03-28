АТО будет идти параллельно с ООС до указа президента – Гуцуляк

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Среда, 28 марта 2018, 13:17

Антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил до выхода указа президента Украины о ее окончании.

Об этом сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк после брифинга в среду, отвечая на вопрос об употреблении термина АТО.

"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – пояснил полковник.

"Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил - генерал-лейтенант Сергей Наев – таким образом продолжается формирование этих отрядов", - добавил Гуцуляк.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

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Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Валентина Романенко, УП
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Темы: АТО Объединенные силы на Донбассе
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