АТО будет идти параллельно с ООС до указа президента – Гуцуляк

Антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил до выхода указа президента Украины о ее окончании.



Об этом сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк после брифинга в среду, отвечая на вопрос об употреблении термина АТО.



"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – пояснил полковник.



"Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил - генерал-лейтенант Сергей Наев – таким образом продолжается формирование этих отрядов", - добавил Гуцуляк.



Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

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Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.