Рада розгляне скасування е-декларування для ГО після дедлайну

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Середа, 28 березня 2018, 19:40

Народні депутати планують розглянути скасування електронного декларування для громадських активістів вже після 1 квітня.

Це випливає із заяви спікера Андрія Парубія, оприлюдненій на сайті парламенту 28 березня за результатами наради голів та представників фракцій та груп.

"Сьогодні під час наради голови та представники фракцій і груп парламенту узгодили, що проведуть роботу у своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення у декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами та про скасування електронного декларування для громадських активістів", – заявив Парубій.

Планується, що це питання винесуть на розгляд Ради у вівторок, 3 квітня.

Водночас лідер фракції Юлія Тимошенко заявила журналістам, що її політсила направляла звернення спікеру про необхідність скликати позачергове засідання парламенту, щоб вирішити питання е-декларацій для активістів-антикорупціонерів до 1 квітня.

За її словами, така ідея не знайшла підтримки в парламенті, за винятком фракції "Самопоміч", передає "Інтерфакс-Україна".

28 березня Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

В прес-службі Адміністрації президента у середу заявили, що Петро Порошенко наполягає на ухваленні парламентом рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів.

Як відомо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

22 березня 2018 року Верховна Рада провалила голосування щодо відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

У НАЗК пояснюють, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції. Тобто, як зазначають активісти, декларуванню підлягають навіть ті, хто, відвідуючи антикорупційні семінари, отримав канцтовари або з'їв бутерброд.

Валентина Романенко, УП
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