Рада рассмотрит отмену е-декларирования для ОО после дедлайна

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Среда, 28 марта 2018, 19:40

Народные депутаты планируют рассмотреть отмену электронного декларирования для общественных активистов уже после 1 апреля.

Это следует из заявления спикера Андрея Парубия, обнародованном на сайте парламента 28 марта по результатам совещания глав и представителей фракций и групп.

"Сегодня во время совещания председатель и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов", – заявил Парубий .

Планируется, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Рады во вторник, 3 апреля.

В то же время лидер фракции Юлия Тимошенко заявила журналистам, что ее политсила направляла обращение спикеру о необходимости созвать внеочередное заседание парламента, чтобы решить вопрос э-деклараций для активистов-антикоррупционеров до 1 апреля.

По ее словам, такая идея не нашла поддержки в парламенте, за исключением фракции "Самопомич", – передает "Интерфакс-Украина".

28 марта Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок представления электронной деклараций общественными активистами, работающих в сфере противодействия коррупции.

В пресс-службе Администрации президента в среду заявили, что Петр Порошенко настаивает на принятии парламентом решения об отмене е-декларирования для антикоррупционеров.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

22 марта 2018 года Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

В НАПК обьясняют, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции. То есть, как отмечают активисты, декларированию подлежат даже те, кто, посещая антикоррупционные семинары, получил канцтовары или съел бутерброд.

Валентина Романенко, УП
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