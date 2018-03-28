За 3 дні до дедлайну Порошенко просить Раду звільнити ГО від декларацій

Президент Петро Порошенко вважає, що Верховна Рада має ухвалити рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів, хоча до закінчення терміну подачі звітів залишилося лише 3 дні, а найближче засідання парламенту відбудеться через 6.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в прес-службі Адміністрації президента.

"Петро Порошенко наполягає, що Верховна Рада і всі її фракції без виключення, нарешті, повинні почути аргументацію громадянського суспільства, наших партнерів, глави держави й ухвалити відповідальне рішення про скасування електронного декларування", - заявили в АП.

Там нагадали, що відповідний законопроект Порошенко подав влітку 2017 року, і він готовий оперативно підписати цей документ.

"Глава держави ще раз підкреслює, що впровадження електронного декларування для активістів, схвалене в минулому році, було помилкою. Воно не безповоротне, його можна виправити і слід це зробити", - додали в прес-службі.

Як відомо, термін подачі декларацій членами громадських організацій, які борються з корупцією, закінчується 1 квітня, а найближче засідання Верховної Ради стартує тільки 3 квітня.

Отже з початку наступного місяця громадських активістів, які не подали декларації про доходи, можна буде притягати до кримінальної відповідальності.

28 березня лідери фракцій зібралися на нараду в спікера Андрія Парубія. Там мали розглянути питання про скликання позачергового засідання для скасування е-декларування для громадських активістів.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

22 березня 2018 року Верховна Рада провалила голосування щодо відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

У НАПК пояснили, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.