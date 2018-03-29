Під Миколаївською облрадою – сотні силовиків. Націоналісти мають вимогу

Сесію Миколаївської обласної ради, під час якої може прозвучати питання про відставку голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, охороняють кілька сотень поліцейських.



Про це повідомляє 29 березня кореспондент "НикВести".



Станом на 10 ранку, основні сили правоохоронців зосереджено біля входу в будівлю, але поліція також присутня і всередині.



"Вони відмовляються щось пояснювати. Кажуть: "Ми просто стоїмо", – розповіла кореспондент, поспілкувавшись з поліцейським.

Начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз повідомив, що будівлю охороняє 450 правоохоронців.

Між тим, після початку засідання активісти "Національного корпусу" зайшли до облради.



Вони зажадали від депутатів винести на голосування питання про тимчасове відсторонення Олексія Савченка з посади голови ОДА на час ведення слідства за фактом самогубства колишнього льотчика Владислава Волошина, який керував останнім часом КП "Миколаївський міжнародний аеропорт".

"Нацкорпус" вимагає відсторонити Савченка

За даними "НикВести", в залу зайшли близько 50 осіб.



З вимогам до депутатів з трибуни звернувся голова "Національного корпусу" в Миколаївській області Денис Янтар: "Ви, як люди, які представляють інтереси громади, маєте винести на голосування відставку губернатора і його заступника. Ви повинні сприяти тому, щоб ми отримали правду".



З аналогічною вимогою також виступили представники "Руху нових сил", ГО "Свобода", а також Миколаївської обласної організації "Демальянс".



Начальник обласної поліції Юрій Мороз повідомив: "Я розповів про хід слідства. Я наголосив, що жодна з версій, у тому числі доведення до самогубства, не відкинута"



Перший заступник голови Миколаївської ОДА В'ячеслав Бонь спробував заспокоїти активістів, запропонувавши почекати, коли закінчиться слідство.



Голова "Нашого краю" Юрій Кормишкін був солідарний із ним.



А депутат від фракції "Відродження" Геннадій Рубський сказав, що хоче "подивитися Савченко в очі" і вислухати звіт, а потім ухвалювати рішення.

27 березня речниця поліції Миколаївській області Олена Бережна розповіла, що обласна рада "звернулася з проханням посилити охорону у зв'язку з анонсованими акціями".



Раніше націоналісти пригрозили блокувати Миколаївську ОДА доти, доки депутати не відправлять Олексія Савченка у відставку.