Слідство розглядає 5 версій смерті Волошина

Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі в.о керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Про це повідомляє сайт Поліції Миколаївської області.

"Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що кожну з версій доводитимуть чи спростовуватимуть "тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій".

"Наразі призначені і проводяться… судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетично-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом".

Нацполіція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, обов'язково повідомити її слідчим.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим.

Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Факт вживання певних заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель у "Миколаївському аеропорту" підтвердили в НАБУ.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну перепискуВолошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

У прокуратурі Миколаївської області не відповідають на питання, чи будуть допитані перші особи міської та обласної адміністрації у справі про смерть в.о. керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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