У поліції не думають, що Волошин застрелився під тиском

Начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз за результатами тижня розслідування причин самогубства героя-льотчика Владислава Волошина, не бачить підстав вважати, що зробив він це під зовнішнім тиском.



Про це він заявив на брифінгу для журналістів 26 березня передає видання "НикВести".



За словами Мороза, в рамках досудового розслідування під час перевірки версії про причини самогубства через проблеми в аеропорту і тиск на Волошина з боку керівництва області, допитано голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, його заступника, а також заступника директора аеропорту.



"Глава адміністрації дав свідчення, в яких повідомив, що мав із Волошиним тільки робочі відносини, ніяких загроз, примусів до підписання документів не було", – заявив Мороз.



Крім того, він додав, що "жодних актів виконаних робіт по ремонту будівлі аеровокзалу" не було.



Начальник поліції заявляє, що зі слів вдови Волошина, на початку березня голова обласної адміністрації Савченко пообіцяв Владиславу Волошину після отримання сертифікатів по аеропорту посприяти йому в отриманні квартири, і тому, як каже Мороз, Волошин був у піднесеному настрої, оскільки мала вирішитися одна з його проблем - проблема з власним житлом.



Виходячи з цього начальник ГУ НП в Миколаївській області заявив, що не бачить підстав вважати, що самогубство Волошин скоїв під тиском.



"Я на сьогоднішній день, вивчаючи ті матеріали, які є в кримінальному провадженні, не бачу тих підстав, які могли б говорити про те, що Влад зробив цей трагічний вчинок саме під тиском. Але хочу ще раз сказати, що ця версія не відкидається, ми продовжуємо її перевіряти", – сказав Мороз.



При цьому на питання журналістів про те, про що ж тоді кажуть колеги Владислава, заявляючи, що останнім часом керівництво облдержадміністрації чинило тиск на директора аеропорту, вимагаючи від нього підписати акти виконаних робіт по незаконному ремонту аеровокзалу, Мороз відповів, що ще не всі колеги Волошина були допитані.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим.

Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Факт вживання певних заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель у "Миколаївському аеропорту" підтвердили в НАБУ.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну переписку Волошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

Слідство у справі загибелі в.о. керівника Миколаївського аеропорту відкрило провадження про доведення до самогубства.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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