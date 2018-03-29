Под Николаевским облсоветом – сотни силовиков. У националистов требование

Сессию Николаевского областного совета, во время которой может прозвучать вопрос об отставке главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, охраняют несколько сотен полицейских.

Об этом сообщает 29 марта корреспондент "НикВестей".

По состоянию на 10 утра, основные силы правоохранителей сосредоточены у входа в здание, но полиция также присутствует и внутри.

"Они отказываются что-либо объяснять. Говорят: "Мы просто стоим", – рассказала корреспондент пообщавшись с полицейским.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что здание охраняет 450 правоохранителей.

Между тем, после начала заседания активисты "Национального корпуса" зашли в облсовет.

Они потребовали от депутатов вынести на голосование вопрос о временном отстранении Алексея Савченко с должности главы ОГА на время ведение следствия по факту самоубийства бывшего летчика Владислава Волошина, руководившего в последнее время КП "Николаевский международный аэропорт".

Активисты "Нацкорпуса" требуют отстранить Савчекно

По данным "НикВестей", в зал зашло около 50 человек.

С требованиям к депутатам с трибуны обратился глава "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь: "Вы, как люди, которые представляют интересы громады, должны вынести на гоосование отстатку губернатора и его зама. Вы должны способствовать тому, чтоб мы получили правду".

С аналогичным требованием также выступили представители "Руха нових сил", ГО "Свобода", а также Николаевской областной организации "Демальянс".

Начальник областной полиции Юрий Мороз сообщил: "Я рассказал о ходе следствия. Я подчверкнул, что ни одна из версий, в том числе доведение до самоубийства, не откинута"

Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь попытался успокоить активистов, предложив подождать, когда закончится следствие.

Глава "Нашего края" Юрий Кормышкин был солидарен с ним.

А депутат от фракции "Відродження" Геннадий Рубский сказал, что хочет "посмотреть Савченко в глаза" и выслушать отчет, а потом принимать решение.

27 марта пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная рассказала, что областной совет "обратился с просьбой усилить охрану в связи с анонсируемыми акциями".

Ранее националисты пригрозили блокировать Николаевскую ОГА до тех пор, пока депутаты не отправят Алексея Савченко в отставку.