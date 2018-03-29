Справа Мартиненка: комісія винесла догану прокурору САП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури винесла догану за неналежну поведінку в суді прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрію Перову у справі колишнього народного депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.



Про це повідомляє 29 березня в Facebook адвокат екс-депутата Ігор Черезов.



"Нашу заяву задовольнили! Прокурору САП Перову А. дисциплінарною комісією прокуратури винесено догану за неналежну поведінку в суді", - пише він.



За словами адвоката, комісія також винесла окрему заяву про те, що Перов тиснув на членів КДКП.



"Фактично Перов намагався зібрати компромат на членів комісії та шляхом шантажу домогтися потрібного йому рішення", – стверджує Черезов.



Раніше журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні відзначали конфлікт інтересів у цій справі.



За їхніми даними, скаргу адвоката на Перова підтримав його колишній соратник, а нині член дисциплінарної комісії Віктор Шемчук.



Журналісти вважають, що Шевчук може бути зацікавлений у сприянні Мартиненку.

У розслідуванні зазначається, що підставою для скарги на прокурора, стало засідання Солом'янського суду наприкінці 2017 року, коли екс-нардепу дозволили вільно виїздити за межі країни.

Нібито після оголошення такого рішення судді, прокурор вийшов, грюкнувши дверима, а адвокати Мартиненка заявили про його "неадекватну реакцію".

У той же час начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва та безпосередній керівник Перова Роман Симків стверджує, що після того, коли прокурор почув, яке рішення ухвалили, він просто пішов на інше судове засідання, оскільки поспішав.

"Обов'язку в Перова не було такого, щоб чекати завершення судового засідання, і не його провина, що було відкрите вікно і там був протяг", - сказав він.

За його словами, суддя навіть не звернула увагу на те, що прокурор вийшов і не заявила про неповагу з боку прокурора, що видно із записів суду.

Симків впевнений, що це є тиском на прокурорів у справі, оскільки одна така "догана" записується в особову справу прокурора, а вже дві – дорівнюють його звільненню з органів прокуратури.

Як повідомлялося, 9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

У жовтні 2017 року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як відомо, екс-депутата підозрюють за:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК (організація відмивання злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі).

22 квітня 2017 року Мартиненка відпустили на поруки нардепів і міністрів, а 6 грудня з нього зняли обов'язок здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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