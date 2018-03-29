Дело Мартыненко: комиссия вынесла выговор прокурору САП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры вынесла выговор за ненадлежащее поведение в суде прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Перову по делу бывшего народного депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Об этом сообщает 29 марта в Facebook адвокат экс-депутата Игорь Черезов.

"Наше заявление удовлетворили! Прокурору САП Перову А. дисциплинарной комиссией прокуратуры вынесено выговор за ненадлежащее поведение в суде", – пишет он.

По словам адвоката, комиссия также вынесла отдельное заявление о том, что Перов оказывал давление на членов КДКП.

"Фактически Перов пытался собрать компромат на членов комиссии и путём шантажа добиться нужного ему решения", – утверждает Черезов.

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании отмечали конфликт интересов в этом деле.

По их данным, жалобу адвоката на Перова поддержал его бывший соратник, а ныне член дисциплинарной комиссии Виктор Шемчук.

Журналисты считают, что Шевчук может быть заинтересован в содействии Мартыненко.

В расследовании отмечается, что основанием для жалобы на прокурора, стало заседание Соломенского суда в конце 2017 года, когда экс-нардепу позволили свободно выезжать за пределы страны.

Якобы после объявления такого решения судьи, прокурор Перов вышел, хлопнув дверью, а адвокаты Мартыненко заявили о его "неадекватной реакции".

В то же время начальник четвертого отдела управления процессуального руководства и непосредственный руководитель Перова Роман Симкив утверждает, что после того, как прокурор услышал, какое решение приняли, он просто пошел на другое судебное заседание, поскольку спешил.

"В обязанности Перова не входит ждать завершения судебного заседания, и не его вина, что было открыто окно и там был сквозняк", – объяснял он.

По его словам, судья даже не обратила внимание на то, что прокурор вышел и не заявила о неуважении со стороны прокурора, что видно из записей суда.

Симкив назвал жалобы адвокатов Мартыненко давлением на прокуроров по делу, поскольку один такой "выговор" записывается в личное дело прокурора, а уже два - равны его увольнению из органов прокуратуры.

Как сообщалось, 9 января 2018 года экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства.

В октябре 2017 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом "Энергоатома" Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

В целом экс-депутата подозревают по:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)

- ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией)

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК (организация отмывания преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенного в особо крупном размере).

22 апреля 2017 года Манртыненко отупстили на поруки нардепов и министров, а 6 декабря с него сняли обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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