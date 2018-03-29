Миколаївська облрада відклала питання відсторонення губернатора Савченка

Миколаївська обласна рада вирішила заслухати звіт голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка у перші два тижні квітня на позачерговій сесії, а по тому приймати рішення про оголошення недовіри.



Таке рішення депутати прийняли на засіданні 29 березня, повідомляє кореспондент "НикВести".



Всього проголосувало 34 депутатів із 40 присутніх.



Активісти не погодилися з такою пропозицією і залишилися стояти біля трибуни.



Голова "Національного корпусу" в Миколаївській області Денис Янтар звернувся до голови облради Вікторії Москаленко з вимогою негайно порушити питання про оголошення недовіри.

"Хочете? Беріть мене в полон! Я порушувати закон не буду! Ви – не мешканці Миколаївщини, я вас вперше бачу!", – заявила Вікторія Москаленко.



Після нетривалої дискусії вона закрила засідання депутатів обласної ради.

Перший заступник голови облради Іван Кухта заявив: "Я особисто за відставку Савченка. Але сьогодні голосувати за його відставку не буду, тому що є тиск".



"Чому ситуація загострилася рівно настільки, що приїхали до нас люди з інших областей і змусили вийти наших людей до обласної адміністрації? Це наше бездіяльність як депутатів обласної ради. Це ми довели до того, що люди до нас приїхали під ОДА, щоб ми працювали", – додав він.



"Давайте ми з вами разом у порядок денний наступної сесії внесемо звіт губернатора", – запропонував Кухта.



Він додав, що особисто буде голосувати за оголошення недовіри голові області. На запитання першого заступника голови облдержадміністрації Вячеслава Боня: "Навіть якщо звіт сподобається?", – Кухта заявив, що річ не у звіті, а в ситуації в аеропорту.

На наступній сесії Савченко повинен буде надати річний звіт. Якщо він не влаштує депутатів, то йому автоматично оголосять недовіру – що рівносильне відставці.



У разі неявки голови ОДА буде вжито заходи, повідомляє сайт Миколаєва 0512.



Перед початком сесії обласної ради зібралося близько 200 мітингарів, вимагаючи відставки Олексія Савченка.

Будівлю облради посилено охороняли.

Перший мітинг за відставку Олексія Савченка відбувся 20 березня. після того, як в.о директора Миколаївського аеропорту Владислав Волошин застрелився у своїй квартирі.Така ж акція пройшла і в Києві. 21 березня, під адміністрацією президента, люди вимагали від Петра Порошенка відставки миколаївського "губернатора".

Слідство вивчає версію доведення Волошина до самогубства владою області, але сумнівається в ній.

Олексій Савченко свою причетність до смерті Волошина заперечував.