Николаевский облсовет отложил вопрос отстранения губернатора Савченко

Николаевский областной совет решил заслушать отчет главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в первые две недели апреля на внеочередной сессии, а после принимать решение об объявлении недоверия.

Такое решение депутаты приняли на заседании 29 марта, сообщает корреспондент "НикВести".

Всего проголосовало 34 депутатов из 40 присутствующих.

Активисты не согласились с таким предложением и остались стоять у трибуны.

Глава "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с требованием сейчас же поставить вопрос об объявлении недоверия.

"Хотите? Берите меня в плен! Я нарушать закон не буду! Вы – не жители Николаевщины, я вас впервые вижу!", – заявила Виктория Москаленко.

После непродолжительной дискуссии она закрыла заседание депутатов областного совета.

Первый заместитель главы облсовета Иван Кухта заявил: "Я лично за отставку Савченко. Но сегодня голосовать за его отставку не буду, потому что есть давление".

"Почему ситуация накалилась ровно настолько, что приехали к нам люди из других областей и заставили выйти наших людей к областной администрации? Это наше бездействие как депутатов областного совета. Это мы довели до того, что люди к нам приехали под ОГА, чтоб мы работали", – добавил он.

"Давайте мы с вами вместе на следующую повестку дня следующей сессии внесем отчет губернатора", – предложил Кухта.

Он добавил, что лично будет голосовать за объявление недоверия главе области. На вопрос первого заместителя главы облгосадминистрации Вячеслава Боня: "Даже если отчет понравится?", – Кухта заявил, что дело не в отчете, а в ситуации в аэропорту.

На следующей сессии Савченко должен будет предоставить годовой отчет. Если он не устроит депутатов, то ему автоматически объявят недоверие – что равносильно отставке.

В случае неявки главы ОГА будут приняты меры, сообщает сайт Николаева 0512.

Перед началом сессии областного совета собралось около 200 митингующих, требуя отставки Алексея Савченко.

Здание облсовета усиленно охраняли.

Первый митинг за отставку Алексея Савченко состоялся 20 марта. после того, как и.о директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин застрелился в своей квартире.

Такая же акция прошла и в Киеве. 21 марта, под администрацией президента, люди требовали от Петра Порошенко отставки николаевского "губернатора".

Следствие изучает версию доведения Волошина до самоубийства властью области, но сомневается в ней.

Алексей Савченко свою причастность к смерти Волошина отрицал.