Геращенко про заяву "четвірки": Путін такого раніше не робив

9778 переглядів
Четвер, 29 березня 2018, 15:53

Президент Росії Володимир Путін, чи не вперше публічно підтримав перемир'я на Донбасі, коли зробив спільну заяву з лідерами країн Нормандської четвірки щодо режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.

Про це у Facebook написала представник України у Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Це важлива заява. Протягом війни перемир‘я (як правило, за ініціативи України), оголошували 12 разів. Це - тринадцята спроба. Жодного разу перемир‘я не дотримувалося іншою стороною", - сказала вона.

"Украінська сторона, президент завжди публічно підтримував оголошення перемир‘я і робив відповідні заяви. Жодного разу не було публічної заяви Путіна, хоч саме від його команди залежить поведінка бойовиків, їхня здатність дотримуватися тиші", - зазначила геращенко.

Вона додала, що заява Нормандської четвірки на підтримку "Пасхального перемир‘я", яке має розпочатися з 30 березня, чи не перша подібна публічна заява.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Нормандської четвірки домовились розглянути можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей найближчим часом.

Як відомо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят починаючи з 30 березня 2018 року 00 ч. 01 хв. за київським часом.

Водночас попередні "режими тиші", які оголошувалися на Донбасі, зокрема "всеохоплююче" перемир'я від 5 березня, тривали буквально кілька діб. Сили АТО наголошували, що бойовики порушують угоди та використовують заборонене озброєння.

Україська правда
Теми: Геращенко Ірина Мінські угоди Донбас Путін
powered by lun.ua
По темі
Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських дипломатів 25 березня 2018, 14:37
Я вам не віцеголовиха – Геращенко обурив сексизм Ляшка 16 березня 2018, 14:36
Геращенко каже, що через Савченко буде важче звільняти заручників 16 березня 2018, 08:59
Усі новини
Головні новини
Словенія відкликала посла з РФ для консультацій через отруєння в Солсбері
Росіяни відреагували на затримання Україною їхнього судна
Савченко хоче взяти на поруки Герой України
Vodafone може запустити 4G вже на цьому тижні
Усі новини
Instagram дня

Українка створює їстівні картини і продає їх закордон

інше місто

Якою буде оновлена площа Святого Теодора у Львові