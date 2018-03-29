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Геращенко про заяву "четвірки": Путін такого раніше не робив

Четвер, 29 березня 2018, 15:53
Геращенко про заяву четвірки: Путін такого раніше не робив

Президент Росії Володимир Путін, чи не вперше публічно підтримав перемир'я на Донбасі, коли зробив спільну заяву з лідерами країн Нормандської четвірки щодо режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.

Про це у Facebook написала представник України у Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Це важлива заява. Протягом війни перемир‘я (як правило, за ініціативи України), оголошували 12 разів. Це - тринадцята спроба. Жодного разу перемир‘я не дотримувалося іншою стороною", - сказала вона.

"Украінська сторона, президент завжди публічно підтримував оголошення перемир‘я і робив відповідні заяви. Жодного разу не було публічної заяви Путіна, хоч саме від його команди залежить поведінка бойовиків, їхня здатність дотримуватися тиші", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що заява Нормандської четвірки на підтримку "Пасхального перемир‘я", яке має розпочатися з 30 березня, чи не перша подібна публічна заява.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Нормандської четвірки домовились розглянути можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей найближчим часом.

Як відомо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят починаючи з 30 березня 2018 року 00 год. 01 хв. за київським часом.

Водночас попередні "режими тиші", які оголошувалися на Донбасі, зокрема "всеохоплююче" перемир'я від 5 березня, тривали буквально кілька діб. Сили АТО наголошували, що бойовики порушують угоди та використовують заборонене озброєння.

Україська правда

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Теми: Геращенко ІринаМінські угодиДонбасПутін
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