Геращенко о заявлении "четверки": Путин такого раньше не делал

Президент России Владимир Путин, едва не впервые публично поддержал перемирие на Донбассе, когда сделал совместное заявление с лидерами стран Нормандской четверки относительно режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

Об этом в Facebook написала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Это важное заявление. В течение войны перемирие (как правило, по инициативе Украины), объявляли 12 раз. Это - тринадцатая попытка. Ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной ", - сказала она.

"Украинская сторона, президент всегда публично поддерживал перемирия и делал соответствующие заявления. Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину", - отметила Геращенко.

Она добавила, что заявление Нормандськой четверки в поддержку "Пасхального перемирия", которое должно начаться с 30 марта, едва ли не первое подобное публичное заявление.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Нормандской четверки договорились рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшее время.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников начиная с 30 марта 2018 00 ч. 01 мин. по киевскому времени.

В то же время предыдущие "режимы тишины", которые объявлялись на Донбассе, в частности "всеобъемлющее" перемирие от 5 марта, продолжались буквально несколько суток. Силы АТО отмечали, что боевики нарушают соглашения и используют запрещенное вооружение.