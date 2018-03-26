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"Опоблок" каже, що Портнову "шиють" справу за стандартами КДБ

Понеділок, 26 березня 2018, 18:49

В політичній партії "Опозиційний блок" вважають переслідуванням за політичними мотивами кримінальне провадження проти першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Відповідна заява оприлюднена на сайті партії.

"Чергова спроба тиску на Портнова мотивована тим, що він відкрито і аргументовано виступає з критикою нинішньої влади і відомий своєю активною правозахисною діяльністю", – йдеться в заяві.

"Опоблок" називає справу "фейковою" та вважає, що вона "демонструє, що влада, замість боротьби зі злочинністю, використовує силові відомства для переслідування за політичними мотивами своїх опонентів".

"Звинувачення Андрія Портнова брехливі та сфабриковані за найгіршими стандартами КДБ. Таке проти Портнова вже "шили" в 2014 р. і в 2015 р.", – стверджують в партії, додаючи, що Генпрокуратура закрила попередні справи у зв'язку з відсутністю доказів.

В понеділок стало відомо, що відносно Андрія Портнова  розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Раніше прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Його тоді було оголошено в розшук.

У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.

Українська правда

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Теми: ПортновОпозиційний блок
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