Портнов подал в суд на СБУ

873 просмотра
Четверг, 29 марта 2018, 18:14

Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.

Об этом он сам сообщает в Facebook.

"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.

26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".

По словам народного депутата Андрея Левуса, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что "он и сейчас несет угрозу украинской независимости".

В политической партии "Оппозиционный блок" заявили, что считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против Портнова.

Ранее прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова. 

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

Украинская правда
Темы: СБУ Портнов
powered by lun.ua
По теме
У одессита изъяли оружие, вывезенное из зоны АТО 29 марта 2018, 10:36
Саакашвили заявляет, что СБУ и ГПУ ограбили его во время обысков 29 марта 2018, 01:16
В Киеве разоблачили группировку, которая делалоазагранпаспорта боевикам 28 марта 2018, 22:49
Все новости
Главные новости
В Украине стартуют масштабные проверки безопасности в кинотеатрах и ТЦ
Декларирование активистов: 86 организаций собираются в КС
ГПУ расследует миллионные сделки в "Коневодстве Украины"
Отравление в Солсбери: состояние здоровья дочери Скрипаля улучшается
Все новости
Фото, видео

Как рассказывать детям о правилах пожарной безопасности

киев

На "Олимпийской" открылся ресторан индонезийской кухни