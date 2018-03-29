Сытник признал, что ГПУ и НАБУ вместе ведут дело против Холодницкого

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.

Об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.

По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.

"Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ", - сказал Сытник.

На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом "Кононенко-Грановского", Сытник напомнил, что "НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим" .

В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной.

Сытник пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Тогда же выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".