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У Кличка заявили, що до штурму наметового табору під ВР непричетні

Субота, 3 березня 2018, 12:31

Комунальні служби Києва не мають відношення до рішення про демонтаж наметового містечка під Верховною Радою на площі Конституції і вул.Грушевського.

Про це в коментарі Українській правді повідомив радник мера Києва, нардеп від БПП Дмитро Білоцерковець.

"Поліція заявила, що це (демонтаж. - ред.) відбулося за рішенням суду для слідчих дій в рамках кримінальних справ. Після демонтажу поліція офіційно звернулася до комунальних служб з тим, щоб на Грушевського прибрали сміття і дорогу від снігу", - повідомив Білоцерковець.

Разом з тим, як стало відомо з джерел УП у міській владі, комунальники не проводять і не проводили жодних дій з демонтажу, бо досі не отримали офіційного листа, а мали лише усні звернення.

"Жодну одиницю техніки не знято з маршрутів для того, щоб прибирати намети на вул. Грушевського, техніка виконує свою роботу у штатному режимі", - додав співрозмовник УП.

Зазначимо, техніка, яку було задіяно для демонтажу наметового містечка під ВР, не має розпізнавальних знаків будь-якого зі столичних КП. Окрім того, на переважній більшості машин немає номерних знаків. 

 

За даними онлайн-ресурсу КМДА, на якому відображено роботу снігоприбиральної та комунальної техніки, в районі вул. Грушевського біля ВР перебуває одна машина. За даними джерела УП у столичній владі, вона перебуває там у штатному режимі. 

 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, після штурму наметового містечка під ВР правоохоронцями та затримань учасників акції спецпризначенці почали його демонтаж. З території табору вивезли 3 прицепи речей. 

Група киян - близько 20 осіб - вимагала "припинити цей бардак", мітингувальники кидали під колеса буксуючої техніки сніг та гукали "ганьба". 

Раніше Нацгвардія та комунальники залишили територію наметового містечка, з якого вивозили демонтовані намети, речі мітингувальників вантажили у службові МАЗи та два трактори. 

 
 
 
 Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Повідомлялося про 50 затриманих та доправлених до відділків поліції учасників акції під ВР.  Згодом у поліції уточнили, що з наметового табору до відділків поліції доправили понад 100 осіб, а на території містечка було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.  Також у поліції повідомили про 4 правоохоронців, які отримали поранення в ході сутичок.

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції. За його словами, правоохоронці проводять слідчі дії та "шукають будь-що, що зможуть видати за зброю"

Оксана Коваленко, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївКМДАВерховна Радамітингиполіція
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