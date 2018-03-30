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Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви: РФ не зацікавлена у діалозі

П'ятниця, 30 березня 2018, 00:01

"Дзеркальні" дії РФ щодо вислання 60 американських дипломатів не мають під собою обґрунтування і свідчать про бажання Кремля зобразити із себе жертву та ухилитися від подальшого діалогу.

Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепу США Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"З представленого нам списку американських дипломатів, оголошених в Росії персонами нон грата, ясно, що РФ не зацікавлена у діалозі в питаннях, які мають значення для обох наших країн", - підкреслила Науерт.

Офіційний представник Держдепу назвала "дзеркальні" дії Росії необґрунтованими.

"Наші дії були мотивовані виключно нападом на Велику Британію, атакою на британського громадянина та його доньку. Пам'ятаймо, що йдеться про перше застосування нервово-паралітичного газу "Новачок" у невоєнний час на території нашого союзника", - наголосила вона.

За її словами, Москва порушила Конвенцію про хімічну зброю.

"Росія не має поводитися як жертва. Жертвами в цій ситуації є лише двоє людей, які зараз лежать у шпиталі в Сполученому Королівстві, а також ті, хто постраждав випадково внаслідок хімічної атаки", - додала Науерт.

"Росія продовжує заганяти себе в самоізоляцію", - підкреслили у Держдепі.

Науерт також заявила, що США залишають за собою право відповіді на дії Росії, які вона називає "дзеркальними".

Як повідомлялось, Росія видворить аналогічну кількість американських дипломатів у відповідь на висилку російських співробітників дипломатичних представництв.

"У порядку заходів у відповідь 58 співробітників посольства США у Москві і двоє працівників Генконсульства США в Єкатеринбурзі оголошені "persona non grata" за діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом. Їм належить залишити територію РФ до 5 квітня 2018 року.

Відкликано згоду на відкриття та функціонування Генерального консульства США в Санкт-Петербурзі. Американські представники повинні повністю звільнити раніше надану їм для розміщення даної установи адміністративну будівлю не пізніше 31 березня", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та  його доньки Юлії. 

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія. 

Всього вже 28 країн приєдналися до видворення російських дипломатів.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

Теми: СШАРосіяВелика БританіяМЗС
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