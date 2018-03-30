Госдеп США прокомментировал "зеркальные" действия Москвы: РФ не заинтересована в диалоге

"Зеркальные" действия РФ по высылке 60 американских дипломатов не имеют под собой обоснования и свидетельствуют о желании Кремля изобразить из себя жертву и уклониться от дальнейшего диалога.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, передает "Укринформ".

"Из представленного нам списка американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата, ясно, что РФ не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение для обеих наших стран", - подчеркнула Науэрт.

Официальный представитель Госдепа назвала "зеркальные" действия России необоснованными.

"Наши действия были мотивированы исключительно нападением на Великобританию, атакой на британского гражданина и его дочь. Помните, что речь идет о первом применении нервно-паралитического газа "Новичок" в невоенное время на территории нашего союзника", - отметила она.

По ее словам, Москва нарушила Конвенцию о химическом оружии.

"Россия не должна вести себя как жертва. Жертвами в этой ситуации есть только двое людей, которые сейчас лежат в госпитале в Соединенном Королевстве, а также те, кто пострадал случайно в результате химической атаки", - добавила Науэрт.

"Россия продолжает загонять себя в самоизоляцию", - подчеркнули в Госдепе.

Науэрт также заявила, что США оставляют за собой право ответа на действия России, которые она называет "зеркальными".

Как сообщалось, Россия выдворит аналогичное количество американских дипломатов в ответ на высылку российских сотрудников дипломатических представительств.

"В порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генконсульства США в Екатеринбурге объявлены "persona non grata" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года.

Отозвано согласие на открытие и функционирование Генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в заявлении МИД РФ.

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Всего уже 28 стран присоединились к выдворению российских дипломатов.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".