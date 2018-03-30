САП оскаржить догану її прокурору у справі Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить у суді догану Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури прокурору САП Андрію Перову, який веде справу екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє прес-служба антикорупційної прокуратури у Facebook.

САП вважає процес щодо Перова "спробою усунення прокурора від справи через його професійну діяльність та принципову позицію у кримінальному провадженні за підозрою Мартиненка".

"Ті обставини, які склались навколо дисциплінарного провадження стосовно вищезгаданого прокурора, не дозволяють із впевненістю казати про прозорість його проведення та неупередженість осіб, які брали участь у прийнятті кінцевого рішення", - йдеться в повідомленні.

У САП переконані, що скарги адвокатів екс-депутата мають на меті "штучно створити умови для відведення прокурора від участі у справі".

"Сподіваємось на успішне відстоювання своє позиції в суді прокурором, яке завершиться ухваленням справедливого та законного рішення", - підсумували у САП.

Як відомо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури винесла догану за неналежну поведінку в суді прокурору САП Андрію Перову у справі Мартиненка.



За словами адвоката екс-депутата, комісія також винесла окрему заяву про те, що Перов тиснув на членів КДКП.

Раніше журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні відзначали конфлікт інтересів у цій справі.



За їхніми даними, скаргу адвоката на Перова підтримав його колишній соратник, а нині член дисциплінарної комісії Віктор Шемчук.



Журналісти вважають, що Шевчук може бути зацікавлений у сприянні Мартиненку.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як відомо, екс-депутата підозрюють за:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК (організація відмивання злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі).

9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

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