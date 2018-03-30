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САП обжалует выговор ее прокурору по делу Мартыненко

Пятница, 30 марта 2018, 10:02

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в суде выговор квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры прокурору САП Андрею Перову, который ведет дело экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

САП считает процесс по Перову "попыткой устранения прокурора от дела из-за его профессиональной деятельности и принципиальной позиции в уголовном производстве по подозрению Мартыненко".

"Те обстоятельства, которые сложились вокруг дисциплинарного производства в отношении вышеупомянутого прокурора, не позволяют с уверенностью говорить о прозрачности его проведения и беспристрастности лиц, участвовавших в принятии окончательного решения", - говорится в сообщении.

В САП убеждены, что жалобы адвокатов экс-депутата нацелены "искусственно создать условия для отвода прокурора от участия в деле".

"Надеемся на успешное отстаивание своей позиции в суде прокурором, которое завершится принятием справедливого и законного решения", - подытожили в САП.

Как известно, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры вынесла выговор за ненадлежащее поведение в суде прокурору САП Перову.

По словам адвоката Мартыненко, комиссия также вынесла отдельное заявление о том, что Перов оказывал давление на членов КДКП.

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании отмечаликонфликт интересов в этом деле.

По их данным, жалобу адвоката на Перова поддержал его бывший соратник, а ныне член дисциплинарной комиссии Виктор Шемчук.

Журналисты считают, что Шемчук может быть заинтересованным в содействии Мартыненко.

Как известно, в октябре 2017 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом "Энергоатома" Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

В целом экс-депутата подозревают по:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере),

- ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией),

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере),

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК (организация отмывания преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенного в особо крупном размере).

9 января 2018 года экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураМартыненко
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