Несмотря на прогулы в Раде, Бакулин заработал более 800 тысяч

Народному депутату Евгению Бакулину с ноября 2014 года аппаратом Верховной Рады начислено более 874 тысяч гривен различных выплат.



Об этом стало известно из письма, которое обнародовал проект "Марлин".

Как говорится в документе, с ноября 2014 года по март 2018 года Евгению Бакулину начислено 615,8 тысяч гривен на выполнение депутатских полномочий; 155,5 тысяч гривен зарплаты и 23,2 тысячи гривен оплатили за отпуск.

С 2016 года по февраль 2018 года Бакулину компенсировали проезд Украины на 79,3 тысячи гривен.



По данным на портале Верховной Рады, депутат Бакулин пропустил 274 заседания из 403 и дальше не появляется в парламенте. С 7 июля 2016 года он вообще не появился ни на одном пленарном заседании.



За короткий период пребывания в Верховной Раде Бакулин имел только одно выступление с места, не написал ни одного депутатского запроса. Подал 5 законодательных инициатив – одна из них стала нормативным актом.



22 января глава ВР Андрей Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь, а следствию его местонахождение неизвестно.



2 февраля Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет просить ВР привлечь экс-главу "Нафтогаза" Бакулина к ответственности по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и другим статьям по делу "вышек Бойко".



12 марта на регламентном комитете парламента адвокаты Бакулина предоставили справки его лечения в Беларуси и России.



15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с Бакулина.



21 марта 2014 года Бакулина уже арестовывали по подозрению в причинении ущерба государству на сумму 4 млрд долларов. Однако нардеп вышел из под стражи, уплатив 10 млн грн, хотя изначально размер залога составлял 1,5 млрд грн.



А уже 30 октября того года Евгений Бакулин стал депутатом ВР от "Оппозиционного блока", набрав 43% голосов в Луганской области.