Порошенко показав, скільки витратив на туризм

Президент Петро Порошенко 2017 року витратив на туристичні послуги близько 2,7 мільйонів гривень.

Про це свідчить його електронна декларація, розміщена на сайті НАЗК.

Так, у розділі "видатки та правочини" двічі вказані "туристичні послуги" на 1 320 930 та 1 414 919 гривень. В сумі це становить 2 735 849 гривень.

Крім того, на "послуги проживання" президент витратив у сумі 5 472 676 гривень.

На "транспортні послуги" в сумі - 7 548 601 гривень.

Разом ці три категорії складають 15 757 126 гривень.

У декларації зазначається, що всі ці витрати здійснені в Україні. Водночас там не уточнюється, чи включено до декларації оплату поїздки на Мальдіви, яку президент здійснив на початку 2018 року.

"Українській правді" наразі не вдалося отримати коментар прес-служби Адміністрації президента або прес-секретаря Порошенка з цього приводу.

Як повідомлялося, у п'ятницю прес-служба президента повідомила, що Порошенко задекларував, в тому числі, кошти, які були витрачені на відпочинок.

На Банковій не назвали точну суму, витрачену президентом, але запевнили, що вона – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ.

Як відомо, президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.

Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. У розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.

На прес-конференції в лютому президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує.