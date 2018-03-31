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Порошенко показал, сколько потратил на туризм

Суббота, 31 марта 2018, 14:32
Порошенко показал, сколько потратил на туризм

Президент Петр Порошенко в 2017 году потратил на туристические услуги около 2,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, размещенная на сайте НАПК.

Так, в разделе "расходы и сделки" дважды указаны "туристические услуги" на 1 320 930 и 1 414 919 гривен. В сумме это составляет 2 735 849 гривен.

Кроме того, на "услуги проживания" президент потратил в сумме 5 472 676 гривен.

На "транспортные услуги" в сумме – 7 548 601 гривен.

Вместе эти три категории составляют 15 757 126 гривен.

В декларации отмечается, что все эти расходы осуществлены в Украине. В то же время там не уточняется, включена ли в декларацию оплата поездки на Мальдивы, которую президент осуществил в начале 2018 года.

"Украинской правде" пока не удалось получить комментарий пресс-службы Администрации президента или пресс-секретаря Порошенко по этому поводу.

Как сообщалось, в пятницу пресс-служба президента сообщила, что Порошенко задекларировал, в том числе, средства, которые были потрачены на отдых.

На Банковой не назвали точную сумму, потраченную президентом, но заверили, что она - в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ.

Как известно, президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.

Как сообщала программа "Схемы", президент с 1 по 8 января провел Рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под подставными именами. По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 000 долларов.

Когда это всплыло, в его администрации заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

Управление государственной охраны не раскрывает, обеспечивали ли его сотрудники охрану Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

На пресс-конференции в феврале президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.

Украинская правда
Темы: Порошенко
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