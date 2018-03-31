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СБУ закрила в'їзд російським дипломатам, видвореним із США

Субота, 31 березня 2018, 21:31
СБУ закрила в'їзд російським дипломатам, видвореним із США

СБУ заборонила в’їзд в Україну на 5 років 60 громадянам РФ, яких видворено з США, за причетність до діяльності спецслужб країни агресора.

Як повідомляє прес-служба СБУ, заборона стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня.

"Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата", - зазначили в Службі безпеки.

Там нагадали, що 27 березня СБУ закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, 26 березня США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ у Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві після аналогічного кроку Лондона.

Росія також вимагає від Великобританії в місячний термін скоротити кількість дипломатичних працівників в РФ більш ніж на 50 чоловік.

Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками врішила видворити 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.

Українська правда
Теми: СБУСШАРосіядипломатичні відносини
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