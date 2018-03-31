СБУ закрыла въезд российским дипломатам, выдворенным из США

СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет 60 гражданам РФ, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора.

Как сообщает пресс-служба СБУ, запрет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - отметили в Службе безопасности.

Там напомнили, что 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщалось, 26 марта США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия ранее уже объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве после аналогичного шага Лондона.

Россия также требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.

Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.