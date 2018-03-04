У Росії відреагували на заяву Волкера про ліквідацію "Л/ДНР"

У російській Раді Федерації заявили, що утворення "ЛНР" і "ДНР" на сході України – "частина Мінських угод, без згоди яких ніяких миротворців на Донбасі не буде".

Про це у Twitter написав голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

"Спецпредставник США по зриву Мінських угод Волкер вимагає ні багато ні мало ліквідувати "ЛНР" і "ДНР". Забув, мабуть, що вони - частина Мінських угод. І без їх згоди ніяких миротворців на Донбасі не буде. При такому підході перспектива місії Волкера знижується до нуля", – підкреслив Пушков.

Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 3, 2018

Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що створені Росією утворення "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі мають бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.