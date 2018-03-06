Вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими - МВС

Під час сутичок під Верховною Радою у наметовому містечку силовики знайшли вибухові речовини і боєприпаси.

Про це Українській правді повідомив голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко.

"Експерти ДНДЕКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр - УП) МВС встановили, що надані на дослідження 18 предметів 3 березня у таборі під Верховною Радою є корпусами ручних гранат РГД5 і запалами до них. Експерти встановили, що це вибухові речовини і боєприпаси", - розповів Шевченко.

За його словами, ці знахідки та рішення експертів стали причиною для реєстрації провадження ч.1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Тоді в "Радіо Свобода" заявили про застосування поліцією газового балончика проти їхнього кореспондента Сергія Нужненка. Пізніше в поліції запевнили, що відсторонили співробітника.