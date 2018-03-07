Вбивство Ноздровської: Слідство знайшло неоднозначні записки Россошанського

Правоохоронці знайшли дві записки підозрюваного Юрія Россошанського, в одній з яких він зізнається в убивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, а в іншій заперечує причетність до злочину.

Про це йдеться в рішенні Шевченківського районного суду від 2 лютого.

"В одній записці він зізнається у вчиненні умисного вбивстві… а в іншій - заперечує свою причетність", – йдеться в матеріалах.

Зазначається, що записки були знайдені під час оглядів місця події 10 та 17 січня.

Россошанський під час допиту сказав, що написав їх "особисто без стороннього тиску" та адресував дружині та дочці.

Крім того, підозрюваний розповів, що записку із запереченням він написав "з метою уникнення відповідальності та у зв'язку з тим, що судова та правоохоронна система України є недосконалою та заангажованою".

За твердженням поліції, в записках "викладені обставини вчинення ним (Россошанським – УП) злочину".

В ухвалі також вказується, що слідство звернулось до суду з проханням надати зразки почерку Россошанського, щоб підтвердити авторство записок та визначити стану особи під час їх написання.

Суд задовольнив клопотання Нацполіції, надавши доступ до письмової заяви Россошанського на передачу продуктів харчування та інших речей в СІЗО.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Пізніше стало відомо, що затриманий – Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської сумніваються, що затриманий – реальний убивця, але поліція запевняє, що Россошанський обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

Сам підозрюваний то визнавав провину, то заперечував причетність до вбивства.