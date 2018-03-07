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Собчак потрапила до бази "Миротворця"

Середа, 7 березня 2018, 20:46
Собчак потрапила до бази Миротворця

Сайт "Миротворець" включив кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак до бази ресурсу.

Про це повідомляється на сайті "Миротворця"

Причина, через яку Собчак потрапила до нього – "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим… Маніпулювання суспільно-значущою інформацією з метою отримання політичних дивідендів".

На сайті зазначили, що наразі лише один кандидат в президенти РФ Григорій Явлінський не знаходиться у базі даних ресурсу.

Як відомо, Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим.

У посольстві України заявили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Він додав, що для того, щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом.

Перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключає, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України.

Разом з тим вона додала, що, якщо Собчак мала необережність заїжджати в Крим не через територію материкової України, і це зафіксовано СБУ, то відповідно "вона може отримати заборону на в'їзд на територію України до 5 років".

Як відомо, 18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе на них як альтернативу Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний. Собчак визнає незаконним кримський "референдум" 2014 року, але повернути Крим Україні не обіцяє.

Українська правда

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Теми: СобчакРосіяКрим
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