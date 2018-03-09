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Порошенко: Рубан готував масові терористичні атаки

П'ятниця, 9 березня 2018, 12:47
Порошенко: Рубан готував масові терористичні атаки

Президент Петро Порошенко заявляє, що затриманий керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Про це він сказав під час зустрічі з головою СБУ Василем Грицаком, фрагмент якої транслював канал "112 Україна".

Він наказав Грицаку взяти під особистий контроль розслідування цієї справи.

"Розслідувати в найкоротший термін, притягти до відповідальності, проінформувати суспільство і забезпечити мир і спокій громадян", - звернувся він до глави СБУ.

Президент також запевнив, що Рубану не вдасться відкупитися від звинувачень.

"Хочу розчарувати тих, хто стверджує, що їм вдасться або відкупитися, або відповзти", - сказав Порошенко.

"Хочу наголосити, що мова йде не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа", - додав він.

За словами президента, метою злочинців було дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки.

"І докази для цього (принаймні те, що мені повідомив глава СБУ) є неспростовні. Бо мова йде про стабільність держави, про захист безпеки в столиці України", - підкреслив Порошенко.

У свою чергу, Грицак пообіцяв повідомити шокуючі деталі під час брифінгу о 15:00.

"Сьогодні під час брифінгу, який заплановано на 15:00 ми повідомимо українському суспільству більше деталей. Я думаю, що вони для декого будуть шокуючими", - сказав він.

Як пізніше повідомила прес-служба президента, Порошенко заслухав доповідь Грицака щодо попередження терактів в Україні.

"Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави", - сказав глава СБУ.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.  Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі. 

9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів. Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов. 

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.

Сам він відкидає всі звинувачення

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РубанзброятерактПорошенко
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