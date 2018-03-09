Порошенко: Рубан готував масові терористичні атаки
Президент Петро Порошенко заявляє, що затриманий керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.
Про це він сказав під час зустрічі з головою СБУ Василем Грицаком, фрагмент якої транслював канал "112 Україна".
Він наказав Грицаку взяти під особистий контроль розслідування цієї справи.
"Розслідувати в найкоротший термін, притягти до відповідальності, проінформувати суспільство і забезпечити мир і спокій громадян", - звернувся він до глави СБУ.
Президент також запевнив, що Рубану не вдасться відкупитися від звинувачень.
"Хочу розчарувати тих, хто стверджує, що їм вдасться або відкупитися, або відповзти", - сказав Порошенко.
"Хочу наголосити, що мова йде не про перевізника. Ви отримаєте абсолютно неспростовні докази, які масштабні терористичні акти готувалися в Україні і яка для цього була задіяна мережа", - додав він.
За словами президента, метою злочинців було дестабілізувати суспільство через масові терористичні атаки.
"І докази для цього (принаймні те, що мені повідомив глава СБУ) є неспростовні. Бо мова йде про стабільність держави, про захист безпеки в столиці України", - підкреслив Порошенко.
У свою чергу, Грицак пообіцяв повідомити шокуючі деталі під час брифінгу о 15:00.
"Сьогодні під час брифінгу, який заплановано на 15:00 ми повідомимо українському суспільству більше деталей. Я думаю, що вони для декого будуть шокуючими", - сказав він.
Як пізніше повідомила прес-служба президента, Порошенко заслухав доповідь Грицака щодо попередження терактів в Україні.
"Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців, ми вважаємо, був найбільший за часів незалежності нашої держави", - сказав глава СБУ.
Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.
9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".
Рубана підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів. Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.
Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу.
Сам він відкидає всі звинувачення.