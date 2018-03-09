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Дружина Рубана розповіла, як їх квартиру обшукували 8 березня

П'ятниця, 9 березня 2018, 13:53

Руслана Рубан - дружина керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана - розповіла про обшуки, які 8 березня силовики проводили у її помешканні. 

Про це вона розповіла 9 березня у коментарі журналістам у Шевченківському райсуді, де Рубану обирали запобіжний захід.

За її словами, до помешкання Рубанів з обшуком прийшли вранці і проводили його до вечора. 

"Вилучили рукописні папери, деяку техніку", - зазначила вона. 

Дружина Володимира Рубана Руслана розповіла про обшуки у їхньому помешканні 8 березня.
Дружина Володимира Рубана Руслана розповіла про обшуки у їхньому помешканні 8 березня.
Фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко.  Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі. 

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів.

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу. 

Прокуратура просила для нього тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб. 

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Українська правда

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Теми: АТОзброясудСБУ
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