Пожежа у Кемерові: Губернатор області подав у відставку

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Неділя, 1 квітня 2018, 07:43

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі у ТЦ "Зимняя вишня", у результаті якої загинули 64 людини.

Про це повідомляє РІА "Новости".

У відеозверненні Тулєєв сказав, що зробив усе, що міг, і висловив співчуття рідним загиблих під час пожежі.

"Усі ми переживаємо страшну трагедію, яка сталася в Кемерові 25 березня. Ми втратили 64 людини і більшість з них - діти. Наші діти. Кожен з нас ось все це пропустив вже через своє серце, весь цей жах, біль цієї катастрофи ... Разом з нами сумує і вся Росія, і весь світ", - заявив він.

"Я зробив усе, що міг. Зустрівся з сім'ями загиблих, постарався вирішити питання з наданням допомоги. Ще раз висловлюю найглибші співчуття. Але треба ж жити, далі жити. Жити, щоб зберігати пам'ять про тих, кого ми втратили", - додав Тулєєв.

Як відомо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня.  За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.

Теми: Росія пожежа
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