Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі у ТЦ "Зимова вишня", у результаті якої загинули 64 людини.

Про це повідомляє РІА "Новости".

У відеозверненні Тулєєв сказав, що зробив усе, що міг, і висловив співчуття рідним загиблих під час пожежі.

"Усі ми переживаємо страшну трагедію, яка сталася в Кемерові 25 березня. Ми втратили 64 людини і більшість з них - діти. Наші діти. Кожен з нас ось все це пропустив вже через своє серце, весь цей жах, біль цієї катастрофи ... Разом з нами сумує і вся Росія, і весь світ", - заявив він.

"Я зробив усе, що міг. Зустрівся з сім'ями загиблих, постарався вирішити питання з наданням допомоги. Ще раз висловлюю найглибші співчуття. Але треба ж жити, далі жити. Жити, щоб зберігати пам'ять про тих, кого ми втратили", - додав Тулєєв.

Під час своєї промови він вклонився, сидячи за столом.

«Еще раз спасибо всем»: Прощальный поклон Тулеева pic.twitter.com/Obet7eqXBX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2018

Варто зазначити, що Тулєєв перебував на посаді губернатора більше 20 років.

У той же час, президент Росії Володимир Путін прийняв відставку Тулєєва і призначив в.о. губернатора Кемеровської області віце-губернатора Сергія Цивільова.

Як пише "Медуза", Цивільов після пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" зустрічався з учасниками мітингу, які вимагали відставки місцевої влади. Він звинувачував у бажанні "попіаритися на горі" Ігоря Вострікова, у якого в пожежі загинули троє дітей, дружина й сестра.

Пізніше Цивільов став на коліна перед учасниками мітингу, просячи пробачення за пожежу.

Як відомо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.