Пожежа в Кемерово: Україна не видасть пранкера Вольнова

Україна не видасть Росії пранкера Євгена Вольнова, якого там підозрюють у розпалюванні ненависті або ворожнечі через поширення інформації про "сотні загиблих" під час пожежі в Кемерові.

Про це "Українській правді" повідомила речниця Генерального прокурор Лариса Сарган.

"Запит на його видачу вони нам не направлять, оскільки розуміють, що ми за Конституцією своїх громадян не видаємо (ст. 25 Конституції та ст. 10 КК – УП)… І, відповідно, справу проти нього вони нам також не передадуть", – зазначила Сарган.

Вона пояснила, що російські правоохоронці можуть попросити допитати пранкера, надати йому характеристику, і відповідно, передати ці матеріали для засудження в Україні.

"Наше припущення, що вони навряд чи будуть це робити", – додала речниця генпрокурора.

Вона додала, що наразі запити від Росії стосовно пранкера ще не надходили.

Крім того, за словами Сарган, Вольнову все ще не повідомили про підозру.

"Слідчий комітет Росії має надіслати в рамках міжнародної правової допомоги на адресу Генеральної прокуратури документи і сам текст підозри, який вже через нас має бути оголошений", – розповіла Сарган.

Раніше у Слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Микита Кувіков, відомий як Євген Вольнов, розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Пізніше в Росії порушили кримінальну справу стосовно українського пранкера, заочно арештували його та оголосили в міжнародний розшук.

Його заочно обвинувачують за ч.1 статті 282 Кримінального кодексу РФ (збудження ненависті або ворожнечі). Покарання за цим обвинуваченням передбачає штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Як повідомлялося, 25 березня в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові сталася пожежа.

Загалом російський СК повідомляв про 67 заяв про зникнення людей на пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", в той час, як за даними російських правоохоронців, в моргу знаходять 59 загиблих.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.

29 березня стало відомо, що троє осіб, які вважалися зниклими після пожежі в Кемерові, знайдені живими.

27 березня на площі Совєтов проходив масовий стихійний мітинг, на якому виступали родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

У справі про пожежу в торгово-розважальному центрі затримали п'ятьох осіб.