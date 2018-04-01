У Пенсійному фонді розповіли, як перерахують пенсії
Неділя, 1 квітня 2018, 17:45
З 1 квітня в Україні для працюючих пенсіонерів зміниться перерахунок пенсій.
Як повідомили у прес-службі ПФУ, відтепер звернення особи для перерахунку не потрібне, він здійснюватиметься автоматично.
При нарахуваннях враховуватимуть кожні два роки офіційної переробки.
Окрім того, у квітні пенсіонери силових відомств отримають підвищені пенсії, але з врахуванням збільшених сум за січень-березень.
Як наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева, у середньому пенсія військовослужбовців підвищиться на 1500 грн.
Надбавку отримають 536 тис осіб з близько 600 тис пенсіонерів-силовиків в країні. Решта вийшли на пенсію 3 роки назад і менше, тому їм перерахунок проводитися не буде.