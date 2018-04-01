У Пенсійному фонді розповіли, як перерахують пенсії

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Неділя, 1 квітня 2018, 17:45

З 1 квітня в Україні для працюючих пенсіонерів зміниться перерахунок пенсій. 

Як повідомили у прес-службі ПФУ, відтепер звернення особи для перерахунку не потрібне, він здійснюватиметься автоматично.

При нарахуваннях враховуватимуть кожні два роки офіційної переробки.

Окрім того, у квітні пенсіонери силових відомств отримають підвищені пенсії, але з врахуванням збільшених сум за січень-березень.

Як наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева, у середньому пенсія військовослужбовців підвищиться на 1500 грн.

Надбавку отримають 536 тис осіб з близько 600 тис пенсіонерів-силовиків в країні. Решта вийшли на пенсію 3 роки назад  і менше, тому їм перерахунок проводитися не буде.

Економічна правда

Теми: пенсії Пенсійний фонд
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