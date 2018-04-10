Шепелєва залишили під вартою до літа

Екс-нардепу Олександру Шепелєву, якого підозрюють у замовному вбивстві, розкраданні коштів та у державній зраді, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Про це "Українській правді" повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Запобіжний захід Шепелєву продовжено на два місяці. Черговий термін перебування його під вартою закінчується у червні", - сказав він.

За словами Лисенка, щодо рослідування справи Шепелєва йде "дуже активна робота".

Раніше Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Як повідомлялось, Шепелєв підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

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Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Після висунення звинувачень втік за кордон і довший час там переховувався.

Шепелєва затримали ввечері 8 лютого 2018 року під Києвом. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Печерський райсуд Києва за одним із епізодів обрав запобіжний захід колишньому народному депутату у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

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