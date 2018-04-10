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У Криму унікальну черепицю Ханського палацу окупанти змінюють на підробку

Вівторок, 10 квітня 2018, 11:59

Окупаційна влада Бахчисараю замінює на стилізовану підробку черепицю "татарку" ручної роботи, якою викладений дах Ханського палацу.

Про це у Facebook написав екс-глава комітету АР Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков.

"Ось ця дріб'язкова з відтінком сірого і бур-малинового бутафорська черепиця укладається з 08.04.2018 на Хан Джамі. Палітра з тисячі відтінків, ручна робота - черепиця "татарка" принесена в жертву цій тьмяній одноманітності", - написав він.

За його словами, прикриваючись "турботою" про Ханський палац окупанти творять вандалізм - знищують розписи, автентичні матеріали, вітражі, бетон, технологію OSB та інше.

Дудаков додав, що предмет культурної спадщини черепиця "татарка" виключена "бездарним проектом".

 
 

Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

У лютому Ельміра Аблялімова подала позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Однак так званий Залізничний районний суд Сімферополя в окупованому Криму відмовив в задоволенні позову з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариРосіякультура
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