В Крыму уникальную черепицу Ханского дворца оккупанты меняют на подделку

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Вторник, 10 апреля 2018, 11:59

Оккупационные власти Бахчисарая заменяют на стилизованную подделку черепицу "татарку" ручной работы, которой выложена крыша Ханского дворца.

Об этом в Facebook написал экс-глава комитета АР Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков.

"Вот эта пустячная с оттенком серого и бур-малинового бутафорская черепица укладывается с 08.04.2018 на Хан Джами. Палитра из тысячи оттенков, ручная работа - черепица "татарка", принесена в жертву этому тусклому однообразию", - написал он.

По его словам, прикрываясь "заботой" о Ханском дворце российские оккупанты творят вандализм – уничтожают росписи, аутентичные материалы, витражи, бетон, технологию OSB и прочее.

Дудаков добавил, что предмет культурного наследия черепица "татарка" исключена "бездарным проектом".

 
 

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

Однако так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении иска с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары Росcия культура
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