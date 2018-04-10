Порошенко раскрыл детали новых санкций против РФ, похожих на американские

Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во вторник на брифинге в Германии по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, вопрос введения таких мер будет вынесен в ближайшие дни на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Санкции будут максимально гармонизированы с решением правительства США, и, безусловно, в состав санкций будет внесен и господин Дерипаска (Олег, российский миллиардер - ред.)", - заявил глава государства.

Он рассказал, что в санкционный список войдут и другие олигархи, которые являются ключевыми участниками "российских процессов", в том числе по активной работе в Крыму и поставкам России оружия.

"Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в докладе Минфина США (полный перечень)

Евгений Кизилов, УП