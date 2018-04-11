США планують ввести нові санкції проти Росії

Новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з державним боргом Росії.

Відповідний законопроект розміщений у базі документів Конгресу.

Під обмеження можуть потрапити угоди з цінними паперами, випущеними Центробанком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством.

Санкції також можуть торкнутися Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, Россельхозбанку, Промсвязьбанку і Внешэкономбанку.

Обмеження повинні вступити у силу не пізніше 60 днів після їх прийняття.

Можливе введення нових обмежень пов'язане з передбачуваною причетністю Росії до справи про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Як повідомлялось, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Втрати російських бізнесменів вже перевищили 16 мільярдів доларів.

Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Нові українські санкції проти РФ стосуватимуться тих олігархів, які працюють в окупованому Росією Криму та постачають зброю російській армії.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

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